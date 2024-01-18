Україна розраховує на позитивне рішення про виділення €50 млрд на саміті Європейської ради – Шмигаль

За словами Дениса Шмигаля, планується зустріч із прем’єром Словаччини Робертом Фіцо, аби обговорити низку питань.

Джерело фото: kmu.gov.ua

Україна розраховує, що на саміті Європейської ради, який відбудетья 1 лютого, буде ухвалене позитивне рішення про виділення фінансової підтримки Україні в розмірі 50 млрд євро за програмою Ukraine Facility.

Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, ця програма передбачає не лише виділення коштів, але й системну трансформацію України на шляху до ЄС.

«Наш Уряд сформував драфт плану та бачення цього процесу. Від Європейської комісії отримали коментарі, які вже опрацьовуємо», - зазначив він.

Також за словами Шмигаля, найближчими тижнями також планується зустріч із Прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, аби обговорити всі нагальні питання та зняти можливі перепони на шляху до реалізації Ukraine Facility.

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