Украина рассчитывает на положительное решение о выделении €50 млрд на саммите Европейского совета – Шмыгаль

По словам Дениса Шмыгаля, планируется встреча с премьером Словакии Робертом Фицо, чтобы обсудить ряд вопросов.

Источник фото: kmu.gov.ua

Украина рассчитывает, что на саммите Европейского совета, который состоится 1 февраля, будет принято положительное решение о выделении финансовой поддержки Украине в размере 50 млрд евро по программе Ukraine Facility.

Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, эта программа предусматривает не только выделение средств, но и системную трансформацию Украины по пути в ЕС.

«Наше Правительство сформировало драфт плана и видение этого процесса. От Европейской комиссии получили комментарии, которые уже прорабатываем», – отметил он.

Также по словам Шмыгаля, в ближайшие недели также планируется встреча с Премьер-министром Словакии Робертом Фицо, чтобы обсудить все нагальные вопросы и снять возможные препятствия на пути к реализации Ukraine Facility.

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