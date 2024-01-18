Украина рассчитывает на положительное решение о выделении €50 млрд на саммите Европейского совета – Шмыгаль

Украина рассчитывает, что на саммите Европейского совета, который состоится 1 февраля, будет принято положительное решение о выделении финансовой поддержки Украине в размере 50 млрд евро по программе Ukraine Facility.
Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
По его словам, эта программа предусматривает не только выделение средств, но и системную трансформацию Украины по пути в ЕС.
«Наше Правительство сформировало драфт плана и видение этого процесса. От Европейской комиссии получили комментарии, которые уже прорабатываем», – отметил он.
Также по словам Шмыгаля, в ближайшие недели также планируется встреча с Премьер-министром Словакии Робертом Фицо, чтобы обсудить все нагальные вопросы и снять возможные препятствия на пути к реализации Ukraine Facility.
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