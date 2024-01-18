Высший совет правосудия прекратил отставку двух судей, подозреваемых в коллаборационистской деятельности

Бывшие украинские судьи Тамара Мищенко и Наталья Купавская стали судьями так называемого «Запорожского областного суда».

Судьи в отставке Наталья Купавская и Тамара Мищенко

Высший совет правосудия 18 января 2024 года прекратил отставку бывших судей Мелитопольского горрайонного суда Запорожской области Тамары Мищенко и Натальи Купавской.

Напомним, как сообщала «Судебно-юридическая газета» 1 августа 2022 года СМИ распространили видео, на котором две судьи Мелитопольского горрайонного суда в отставке — Наталья Купавская и Тамара Мищенко, участвуют в деятельности так называемого «Мелитопольского государственного университета им. А. Макаренко», созданного оккупационными властями в Мелитополе на базе учебных заведений этого города.

Судьи Мелитопольского горрайонного суда Тамара Мищенко и Наталья Купавская были уволены в отставку 14 сентября 2021 года.

Совет судей Украины еще в 2022 году принял решение отозвать представление о присвоении Наталье Купавской почетного звания "Заслуженный юрист Украины".

В 2023 году от общественной организации «Автомайдан» и от коллектива Мелитопольского горрайонного суда в Совет правосудия поступили обращения по поводу возможной причастности судей в отставке Тамары Мищенко и Натальи Купавской к коллаборационистской деятельности.

В частности, коллектив судей Мелитопольского горрайонного суда в своем обращении от 12 июля 2023 года попросил остановить Тамаре Мищенко и Наталье Купавской выплату ежемесячного пожизненного денежного содержания в связи с сотрудничеством с оккупационной администрацией. А именно за то, что они заняли должности преподавателей в созданном в Мелитополе «университете».

Кроме того, 27 сентября 2023 года указом президента РФ Тамара Мищенко и Наталья Купавская были назначены судьями так называемого «Запорожского областного суда». Тамара Мищенко стала заместителем председателя суда по рассмотрению уголовных дел, а Наталья Купавская – заместителем председателя суда по рассмотрению гражданских дел.

Таким образом, фактически было получено подтверждение получения Тамарой Мищенко и Натальей Купавской гражданства РФ.

Также Государственное бюро расследований еще 15 августа 2022 года начало расследование в отношении судей в отставке по ч. 2 ст. 111 (государственная измена в условиях военного положения) Уголовного кодекса.

При этом Пенсионный фонд с 1 августа 2022 года прекратил выплату пожизненного денежного содержания судьи Наталье Купавской, а с 1 октября 2022 года и Тамаре Мищенко. Соответствующее решение Пенсионный фонд принял на основании писем от ГБР.

В итоге, 18 января Высший совет правосудия единогласно решил прекратить отставку Тамары Мищенко и Натальи Купавской в ​​связи с получением ими гражданства другого государства.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.