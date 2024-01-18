В США суд запретил продажу двух моделей Apple Watch

Apple отключит функцию измерения уровня кислорода в крови Apple Watch, из-за патентного спора.

Источник фото: gagadget.com

Компания Apple приняла решение временно отключить функцию измерения уровня кислорода в крови на своих новых моделях часов Apple Watch в связи с патентным спором с Masimo, чтобы избежать запрета на их импорт и продажу в США.

По информации AP, в среду, 17 января, федеральный апелляционный суд решил возобновить запрет на продажу часов Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2 в США, пока он рассматривает патентный спор.

В ответ на это решение, Apple сообщила, что с четверга, 18 января, отключит функцию мониторинга кислорода в крови для потребителей, которые приобретут часы этих моделей в США. Это решение было принято после отказа суда продлить срок действия постановления, которое позволяло часам оставаться в продаже в течение спора о правах на некоторые технологии.

Стоит отметить, что этот патентный спор и запрет на продажу могут существенно повлиять на годовой объем продаж Apple, поскольку модели Apple Watch Series 9 и Ultra 2 являются популярными среди потребителей.

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