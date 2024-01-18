Тоннель на аварийном участке Киевского метрополитена «раскроют», чтобы посмотреть, как его строили

Виктор Брагинский отметил, что «раскроют котлован» и с поверхности посмотрят, как его строили.

Источник фото: Виктор Брагинский

Тоннель на аварийном участке на синей линии Киевского метрополитена «раскроют», чтобы посмотреть, как его строили. Об этом сообщил руководитель столичного метро Виктор Брагинский в интервью «LB».

В настоящее время ученые проводят изыскательские работы: геологию, геодезию. Работают над установлением причин, почему такая ситуация сложилась внезапно.

Как отметил Брагинский, первые трещины именно на участке соединения тоннелей появились после трех месяцев работы этой ветки метрополитена – в марте 2011-го.

Метрополитен мог справиться с ними самостоятельно. Однако в начале декабря ситуация усугубилась внезапно.

Брагинский объяснил, что если в туннеле появляется трещина, служба эту трещину ликвидирует, туннель работает в обычном режиме. Но когда появилась одна, ее ликвидировали, а рядом еще три-четыре одновременно наметились — вот уже фактор внезапности.

«Многие трещины появились одновременно, и наши службы самостоятельно не могли остановить их. После того, как раскроют котлован, и мы сможем добраться до тоннеля с поверхности, увидим, есть ли там гидроизоляция, есть ли химзакрепление грунтов и т.д.», - рассказал руководитель столичного метро.

На уточняющий вопрос, значит ли «раскрыть» котлован с поверхности, посмотреть на его структуру изнутри, собственно, как его строили, Виктор Брагинский отметил, что «да».

В то же время он отметил, что возбуждено уголовное дело.

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