Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Верховній Раді розповіли, чому в Україні складно мобілізувати ще сотні тисяч громадян

Тільки на їх екіпірування та підготовку потрібно додатково більше 300 млрд. гривень.

НАЗК склало ще один протокол на очільника Конституційного Суду Сергія Головатого і попереджає, що він може бути звільнений з посади

У НАЗК повідомляють, що склали протокол на очільника Конституційного Суду Сергія Головатого і кажуть, що його можуть звільнити, але не пояснюють деталі.

Вища рада правосуддя оголосила конкурс на посаду голови ДСА, однак навколо питання, хто буде обирати голову ДСА, розгорнулася справжня битва

Члени Вищої ради правосуддя намагалися сформувати різний склад групи, що буде відбирати голову ДСА, однак перемогла пропозиція голови ВРП.

Кабмін затвердив порядок виплати грошової компенсації членам сімей загиблих військовослужбовців та поліцейських за невикористані дні відпусток

Стало відомо, з яких підстав членам родин загиблих військовослужбовців та поліцейських можуть відмовити у наданні компенсації.

Від «столиці-планети інвестицій» до НАЗК з зарплатою у більше 2 млн на рік, - як будував кар’єру кандидат на голову НАЗК Олександр Стародубцев

Дружина кандидата на голову НАЗК Олена Стародубцева працювала у державному підприємстві «Прозорро», яким опікувалося Міністерство економіки, у період, коли її чоловік очолював департамент регулювання публічних закупівель Міністерства.

  1. В Україні

Тунель на аварійній ділянці Київського метрополітену «розкриють», щоб подивитися, як його будували

20:41, 18 січня 2024
Віктор Брагінський зазначив, що «розкриють котлован» і з поверхні подивляться, як його будували.
Тунель на аварійній ділянці Київського метрополітену «розкриють», щоб подивитися, як його будували
Джерело фото: Віктор Брагінський
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Тунель на аварійній ділянці на синій лінії Київського метрополітену «розкриють», щоб подивитися як його будували. Про це повідомив керівник столичного метро Віктор Брагінський в інтерв'ю «LB».

Зараз науковці проводять вишукувальні роботи: геологію, геодезію. Працюють над встановленням причин, чому така ситуація склалася раптово.

Як зазначив Брагінський, перші тріщини саме на ділянці з'єднання тунелів з'явилися після трьох місяців роботи цієї гілки метрополітену — у березні 2011-го.  

Метрополітен міг впоратися з ними самостійно. Однак на початку грудня ситуація погіршилася раптово.

Брагінський пояснив, що якщо в тунелі з'являється тріщина, служба цю тріщину ліквідовує, тунель працює у звичайному режимі. Але коли з’явилася одна, її ліквідували, а поруч ще три-чотири одночасно намітилися — оце вже фактор раптовості.

«Багато тріщин з'явилося одночасно, і наші служби самостійно не могли зупинити їх. Після того, як розкриють котлован і ми зможемо добратися до тунелю з поверхні, побачимо, чи є там гідроізоляція, чи є хімзакріплення ґрунтів тощо», - розповів керівник столичного метро.

На уточнююче питання, чи означає розкрити котлован з поверхні, подивитися на його структуру зсередини, власне на те, як його будували, Віктор Брагінський зазначив, що «так».

Водночас він зазначив, що відкрито кримінальну справу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео