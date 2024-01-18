Тунель на аварійній ділянці Київського метрополітену «розкриють», щоб подивитися, як його будували

Віктор Брагінський зазначив, що «розкриють котлован» і з поверхні подивляться, як його будували.

Джерело фото: Віктор Брагінський

Тунель на аварійній ділянці на синій лінії Київського метрополітену «розкриють», щоб подивитися як його будували. Про це повідомив керівник столичного метро Віктор Брагінський в інтерв'ю «LB».

Зараз науковці проводять вишукувальні роботи: геологію, геодезію. Працюють над встановленням причин, чому така ситуація склалася раптово.

Як зазначив Брагінський, перші тріщини саме на ділянці з'єднання тунелів з'явилися після трьох місяців роботи цієї гілки метрополітену — у березні 2011-го.

Метрополітен міг впоратися з ними самостійно. Однак на початку грудня ситуація погіршилася раптово.

Брагінський пояснив, що якщо в тунелі з'являється тріщина, служба цю тріщину ліквідовує, тунель працює у звичайному режимі. Але коли з’явилася одна, її ліквідували, а поруч ще три-чотири одночасно намітилися — оце вже фактор раптовості.

«Багато тріщин з'явилося одночасно, і наші служби самостійно не могли зупинити їх. Після того, як розкриють котлован і ми зможемо добратися до тунелю з поверхні, побачимо, чи є там гідроізоляція, чи є хімзакріплення ґрунтів тощо», - розповів керівник столичного метро.

На уточнююче питання, чи означає розкрити котлован з поверхні, подивитися на його структуру зсередини, власне на те, як його будували, Віктор Брагінський зазначив, що «так».

Водночас він зазначив, що відкрито кримінальну справу.

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