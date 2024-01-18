Голосував за передачу в оренду землі своєму роботодавцю: депутату селищної ради призначили штраф, але він подав апеляцію

Апеляційний суд підтвердив законність постанови суду першої інстанції, тому депутату доведеться сплатити 4250 гривень штрафу.

Хмельницький апеляційний суд підтвердив законність постанови Старосинявського районного суду, якою депутата селищної ради визнано винним у порушенні вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Відтак він має сплатити 4250 гривень штрафу. Про це повідомляє пресслужба апеляційного суду.

Як повідомляється, 5 жовтня 2021 року на засіданні сесії Старосинявської селищної ради Хмельницької області при розгляді питань «Про затвердження документації із землеустрою», «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду» депутат не повідомив сесію про реальний конфлікт інтересів та проголосував за затвердження документації із землеустрою та передачу в оренду земельних ділянок ТОВ «Хмільницьке», відокремлений підрозділ якого він очолює.

Захисник депутата подав апеляційну скаргу – просив скасувати постанову місцевого суду та закрити провадження у справі у зв`язку з відсутністю події та складу адміністративного правопорушення. Серед іншого зауважив, що факт перебування депутата у трудових відносинах з ТОВ «Хмільницьке», не є доказом наявності у нього приватного інтересу та що його вина у вчиненні інкримінованих правопорушень не доведена.

ХАС звернув увагу, що підзахисний апелянта – директор філії ТОВ «Хмільницьке», котрий також є депутатом Старосинявської селищної ради. Тому на нього поширюються норми Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про запобігання корупції».

Позаяк на час голосування він очолював відокремлений структурний підрозділ ТОВ «Хмільницьке», то мав прямий приватний інтерес – майновий інтерес, пов`язаний з отриманням заробітної плати від цього товариства, а також немайновий інтерес, пов`язаний з прямою та/або опосередкованою зацікавленістю у покращенні роботи товариства, збільшенні його доходів, зростанні економічних показників тощо, серед іншого і шляхом користування земельними ділянками за договорами оренди, що були укладені чи могли бути укладені на підставі рішень Старосинявської селищної ради від 5 жовтня 2021 року.

«При цьому конфлікт інтересів при голосуванні «За» вказані рішення полягав у суперечності між його представницькими повноваженнями, які виражаються у необхідності брати участь у голосуванні об`єктивно і неупереджено, та приватним інтересом [директора філії], який використав при цьому свої повноваження депутата Старосинявської селищної ради», – зазначив апеляційний суд.

На думку ХАС, суд першої інстанції належно оцінив досліджені докази й дійшов правильного висновку про доведеність вини депутата місцевої ради у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених частинами 1, 2 статті 172-7 КУпАП – неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про наявність у нього реального конфлікту інтересів та вчинення дій в умовах реального конфлікту інтересів, тому відхилив апеляційну скаргу його захисника.

З постановою апеляційного суду у справі № 684/361/23 можна ознайомитися у ЄДРСР.

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