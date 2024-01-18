Викрито міжнародну шахрайську схему, замасковану під криптоінвестиційний проєкт: поліція шукає потерпілих

Зловмисники отримували пасивний дохід від вкладників псевдоінвестиційного фонду «S-Group».

Правоохоронці розшукують потерпілих від масштабної шахрайської схеми, яка виглядала як криптоінвестиційний проєкт під виглядом міжнародного інвестиційного фонду «S-Group». Зловмисники використовували цей фонд для пропозиції потерпілим отримати пасивний дохід за допомогою інвестицій в криптовалюту. Для здійснення операцій вони створили власний фінансовий криптогаманець, на який потерпілі повинні були переказувати кошти. Про це повідомляє Національна поліція України.

Шахраї ошукали вкладників на значні суми, збираючи десятки мільйонів гривень. За даними слідства, у схемі брали участь громадяни України, проте їхня діяльність розповсюджувалась і на території російської федерації, тимчасово окупованого Криму та в країнах Євросоюзу.

Національна поліція України закликає громадян, які стали жертвами цієї шахрайської схеми, негайно повідомляти про це за номерами телефонів (095) 695 53 19 або 102.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.