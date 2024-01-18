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У Верховній Раді розповіли, чому в Україні складно мобілізувати ще сотні тисяч громадян

Тільки на їх екіпірування та підготовку потрібно додатково більше 300 млрд. гривень.

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Вища рада правосуддя оголосила конкурс на посаду голови ДСА, однак навколо питання, хто буде обирати голову ДСА, розгорнулася справжня битва

Члени Вищої ради правосуддя намагалися сформувати різний склад групи, що буде відбирати голову ДСА, однак перемогла пропозиція голови ВРП.

Кабмін затвердив порядок виплати грошової компенсації членам сімей загиблих військовослужбовців та поліцейських за невикористані дні відпусток

Стало відомо, з яких підстав членам родин загиблих військовослужбовців та поліцейських можуть відмовити у наданні компенсації.

Від «столиці-планети інвестицій» до НАЗК з зарплатою у більше 2 млн на рік, - як будував кар’єру кандидат на голову НАЗК Олександр Стародубцев

Дружина кандидата на голову НАЗК Олена Стародубцева працювала у державному підприємстві «Прозорро», яким опікувалося Міністерство економіки, у період, коли її чоловік очолював департамент регулювання публічних закупівель Міністерства.

  1. В Україні

Викрито міжнародну шахрайську схему, замасковану під криптоінвестиційний проєкт: поліція шукає потерпілих

20:32, 18 січня 2024
Зловмисники отримували пасивний дохід від вкладників псевдоінвестиційного фонду «S-Group».
Викрито міжнародну шахрайську схему, замасковану під криптоінвестиційний проєкт: поліція шукає потерпілих
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Правоохоронці розшукують потерпілих від масштабної шахрайської схеми, яка виглядала як криптоінвестиційний проєкт під виглядом міжнародного інвестиційного фонду «S-Group». Зловмисники використовували цей фонд для пропозиції потерпілим отримати пасивний дохід за допомогою інвестицій в криптовалюту. Для здійснення операцій вони створили власний фінансовий криптогаманець, на який потерпілі повинні були переказувати кошти. Про це повідомляє Національна поліція України.

Шахраї ошукали вкладників на значні суми, збираючи десятки мільйонів гривень. За даними слідства, у схемі брали участь громадяни України, проте їхня діяльність розповсюджувалась і на території російської федерації, тимчасово окупованого Криму та в країнах Євросоюзу.

Національна поліція України закликає громадян, які стали жертвами цієї шахрайської схеми, негайно повідомляти про це за номерами телефонів (095) 695 53 19 або 102.

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