Разоблачена международная мошенническая схема, замаскированная под криптоинвестиционный проект: полиция ищет потерпевших

Злоумышленники получали пассивный доход от вкладчиков псевдоинвестиционного фонда "S-Group".

Правоохранители разыскивают пострадавших от масштабной мошеннической схемы, которая выглядела как криптоинвестиционный проект под видом международного инвестиционного фонда "S-Group". Злоумышленники использовали этот фонд для предложения потерпевшим получить пассивный доход с помощью инвестиций в криптовалюту. Для осуществления операций они создали собственный финансовый криптокошелек, на который потерпевшие должны были переводить средства. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Мошенники обманули вкладчиков на значительные суммы, собирая десятки миллионов гривен. По данным следствия, в схеме участвовали граждане Украины, однако их деятельность распространялась и на территории российской федерации, временно оккупированного Крыма и в странах Евросоюза.

Национальная полиция Украины призывает граждан, которые стали жертвами этой мошеннической схемы, немедленно сообщать об этом по телефонам (095) 695 53 19 или 102.

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