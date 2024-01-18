Не сознавал своих действий, «потому что пьет лекарство»: в Хмельницкой области обвиняемый в убийстве матери просил смягчить наказание

Мужчина в состоянии опьянения нанес матери около полусотни ударов в разные части головы и туловища, от чего она умерла.

42-летнего жителя с. Судилков Шепетовского района Хмельницкой области признали виновным в умышленном убийстве матери и назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы. Такой приговор вынес Шепетовский горрайонный суд. Апелляционные жалобы обвиняемого и его защитника отклонены, сообщает Хмельницкий апелляционный суд.

Семейная трагедия произошла утром 5 июня 2023 года в семейном доме – пьяный сын до смерти избил свою мать. По выводам судебно-медицинской экспертизы, он нанес ей около полусотни ударов в разные части головы и туловища. От полученных травм женщина скончалась на месте.

В судебном заседании обвиняемый свою вину в убийстве признал частично. По его словам, в тот день он упал на пол вместе с матерью, когда пытался занести ее на кровать. Когда же потом ее туда затащил, то несколько раз ударил по лицу и пошел спать. Потом слышал, что она снова упала, но не подходил к ней. Когда проснулся, в комнате уже был отец. Он взял у него 100 грн и уехал на работу, однако на остановке его задержала полиция.

Потерпевший, отец обвиняемого, рассказал, что между сыном и женой часто возникали конфликты из-за того, что женщина злоупотребляла алкоголем. Сын избил ее не в первый раз.

Во время апелляционного пересмотра дела обвиняемый и его адвокат просили изменить приговор – переквалифицировать действия по умышленному убийству на причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшей (ч. 2 ст.121 УК Украины), и назначить более мягкое наказание, чем предусмотрено законом (ст. 69 УК Украины).

Обвиняемый сказал, что подобные события стали результатом постоянных семейных ссор. Заверил, что не осознавал своих действий, потому что пьет лекарство, которое при употреблении вместе с алкоголем приводит к психическим расстройствам, но умысла на убийство не было.

По мнению защитника, его подзащитный действовал с неконкретизированным (неопределенным) умыслом на причинение телесных повреждений, а к наступлению смерти от таких повреждений относился неосторожно.

«При определении направленности умысла обвиняемого суд первой инстанции учел все обстоятельства совершенного уголовного правонарушения, способ, количество, характер и локализацию телесных повреждений, поведение обвиняемого к совершению преступления (напряженные отношения, постоянные ссоры с потерпевшей, ее избиение) и способ нанесения ударов потерпевшей, их локализация, а именно, в жизненно важный орган – голову, количество ударов, которых было не менее 20, и после совершения преступления (неоказание помощи потерпевшей, безразличное отношение к ней после избиения – лег спать после избиения потерпевшей) и такие обстоятельства указывают на направленность действий обвиняемого именно на лишение жизни потерпевшей», – считает апелляционный суд.

Коллегия судей ХАС отметила, что по заключению судебно-психиатрического эксперта, обвиняемый действительно выявляет психические и поведенческие расстройства в результате употребления алкоголя, однако он осознавал свои действия и мог руководить ими и не нуждается в применении к нему принудительных мер медицинского характера.

Также апелляционный суд согласился с мерой наказания, которую определил суд первой инстанции. Суд учел, что обвиняемый совершил особо тяжкое преступление, до этого неоднократно привлекался к уголовной ответственности, по месту жительства характеризуется положительно. Обстоятельством, смягчающим ему наказание, суд признал искреннее раскаяние, обстоятельствами, отягчающими наказание – совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения и в отношении лица, с которым он находился в семейных отношениях.

С полным текстом постановления апелляционного суда по делу № 688/3180/23 можно ознакомиться в ЕГРСР.

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