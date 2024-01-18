Румынские фермеры перекрыли движение грузовиков на пункте пропуска «Халмеу-Дьяково»

Движение на выезд из Украины грузовиков временно приостановлено с целью недопущения блокировки проезда легковых автомобилей.

Источнки фото: Joseph Paul / Unsplash

Румынские фермеры техникой заблокировали пункт пропуска «Халмеу — Дякове». Выезд из Украины для грузовиков временно приостановлен, чтобы не блокировать проезд легковых авто. Сроки проведения блокировки пока неизвестны.

Об этом сообщила таможенная служба.

«По состоянию на сегодняшнее утро, 18 января, румынская сторона проинформировала, что перед международным пунктом пропуска «Халмеу-Дьяково» фермеры перекрыли движение грузовых транспортных средств. Блокировка осуществляется крупной сельскохозяйственной техникой.

Движение на выезд из Украины грузовиков временно приостановлено с целью недопущения блокировки проезда легковых автомобилей», - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что было возобновлено движение грузового транспорта через последний заблокированный пункт пропуска «Ягодин-Дорогуск» на границе с Польшей.

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