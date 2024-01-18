Румунські фермери перекрили рух вантажівок на пункті пропуску «Халмеу-Дякове»

Рух на виїзд з України вантажівок тимчасово призупинено з метою недопущення блокування проїзду легкових авто.

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Румунські фермери технікою заблокували пункт пропуску «Халмеу — Дякове». Виїзд з України для вантажівок тимчасово призупинений, щоб не блокувати проїзд легкових авто. Терміни проведення блокування наразі невідомі.

Про це повідомила митна служба.

«Станом на сьогоднішній ранок, 18 січня, румунська сторона поінформувала, що перед міжнародним пунктом пропуску «Халмеу-Дякове» фермери перекрили рух вантажних транспортних засобів. Блокування здійснюється великою сільськогосподарською технікою.

Рух на виїзд з України вантажівок тимчасово призупинено з метою недопущення блокування проїзду легкових авто», - казано у повідомленні.

Раніше ми писали, що було відновлено рух вантажного транспорту через останній заблокований пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ» на кордоні з Польщею.

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