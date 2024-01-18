У московському аеропорті Внуково оголосили план «Килим» через загрозу «прильотів»

План «Килим» оголосили в московському аеропорті Внуково та в двох військових аеродромах Єрмоліно та Кубинка.

Джерело фото: novynarnia

У четвер, 18 січня, у московському аеропорту Внуково був оголошений план «Килим», який призвів до призупинення прийому та відправлення літаків. Як повідомляють російські ЗМІ, це рішення було прийняте через загрозу можливого враження літаків чи порушення кордону російської федерації.

Аеропорт Внуково закритий для вильотів та прильотів, і відправлення літаків затримується до 12:30.

Зазначимо, що ця обмежувальна міра також стосується інших аеропортів у росії. Пропонується літакам вибрати інші гавані для посадки.

Сайт аеропорту Внуково повідомляє про затримки рейсів приблизно на годину, а також про тимчасове утримання літаків, які планували вилетіти з москви в найближчий час. Також слід зазначити, що план «Килим» було оголошено на двох військових аеродромах в росії - в Єрмоліно Калузької області та аеродромі Кубинка в московській області.

Джерело фото: Телеграм-канали

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