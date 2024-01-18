Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін вніс зміни до порядку підтвердження військовослужбовцями статусу осіб, які беруть безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення нацбезпеки

Йдеться про підтвердження статусу осіб, які беруть безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії рф, з метою застосування пільги з оподаткування військовим збором.

Скільки отримує у НАЗК керівник Департаменту антикорупційної політики Дмитро Калмиков, який претендує на голову Агентства

На голову НАЗК претендує керівник Департаменту антикорупційної політики Дмитро Калмиков, - яку винагороду він отримував в Агентстві та будучи експертом ГО.

З першої спроби іспит на знання ПДД складають лише 28% бажаючих отримати посвідчення водія, а іспит на вміння керування автомобілем – 37%

У 2024 році умови складання іспитів на право керування автомобілем стануть ще більш жорсткими.

Серед чиновників, які отримують зарплати за підтримки США, проведуть опитування в Дії, - Михайло Федоров

Опитування потрібне для демонстрації партнерам більшої підзвітності і стосується тих держслужбовців, хто протягом 2022–2023 років отримував зарплати за рахунок Прямої бюджетної підтримки США, - очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Потрібно постійно інвестувати в боротьбу з корупцією, – спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер

За її словами, потрібне надійне керівництво Рахунковій палаті, а Бюро економічної безпеки має бути укомплектовано належним чином.

  1. У світі

У московському аеропорті Внуково оголосили план «Килим» через загрозу «прильотів»

11:46, 18 січня 2024
План «Килим» оголосили в московському аеропорті Внуково та в двох військових аеродромах Єрмоліно та Кубинка.
У московському аеропорті Внуково оголосили план «Килим» через загрозу «прильотів»
Джерело фото: novynarnia

У четвер, 18 січня, у московському аеропорту Внуково був оголошений план «Килим», який призвів до призупинення прийому та відправлення літаків. Як повідомляють російські ЗМІ, це рішення було прийняте через загрозу можливого враження літаків чи порушення кордону російської федерації.

Аеропорт Внуково закритий для вильотів та прильотів, і відправлення літаків затримується до 12:30.

Зазначимо, що ця обмежувальна міра також стосується інших аеропортів у росії. Пропонується літакам вибрати інші гавані для посадки.

Сайт аеропорту Внуково повідомляє про затримки рейсів приблизно на годину, а також про тимчасове утримання літаків, які планували вилетіти з москви в найближчий час. Також слід зазначити, що план «Килим» було оголошено на двох військових аеродромах в росії - в Єрмоліно Калузької області та аеродромі Кубинка в московській області.

Джерело фото: Телеграм-канали

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео