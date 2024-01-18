Кількість договорів із нефіксованим робочим часом залежить від загальної кількості працівників.

Південно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці пояснює, чи може ФОП укласти зі своїми працівниками кілька договорів із нефіксованим робочим часом.

З цим питанням звернулася працівниця до посадовців управління інспекційної діяльності.

Вони зазначили, що відповідно до статті 21-1 Кодексу законів про працю України кількість трудових договорів з нефіксованим робочим часом в одного роботодавця не може перевищувати 10 відсотків від загальної кількості трудових договорів, стороною яких є цей роботодавець.

Тож якщо ФОП використовує працю менш ніж 10 працівників, він може укладати не більше одного трудового договору з нефіксованим робочим часом.

Раніше ми писали, чим відрізняються трудовий та цивільно-правовий договори.

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