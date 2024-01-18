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  1. В Украине

Может ли ФЛП заключить со своими работниками несколько договоров с нефиксированным рабочим временем

13:52, 18 января 2024
Количество договоров с нефиксированным рабочим временем зависит от общего числа работников.
Может ли ФЛП заключить со своими работниками несколько договоров с нефиксированным рабочим временем
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Юго-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда объясняет, может ли ФЛП заключить со своими работниками несколько договоров с нефиксированным рабочим временем.

С этим вопросом обратилась работница к должностным лицам управления инспекционной деятельности.

Они отметили, что согласно статье 21-1 Кодекса законов о труде Украины, количество трудовых договоров с нефиксированным рабочим временем у одного работодателя не может превышать 10 процентов от общего количества трудовых договоров, стороной которых является этот работодатель.

Так, если ФЛП использует труд менее 10 работников, он может заключать не более одного трудового договора с нефиксированным рабочим временем.

Ранее мы писали, чем отличаются трудовые и гражданско-правовые договоры.

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