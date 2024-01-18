Франция планирует передать Украине 78 гаубиц Caesar

В ближайшие недели Украина получит 6 гаубиц Caesar, а в течение года - еще 72.

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Министр обороны Франции Себастьен Лекорню сообщил, что Украина вскоре получит 78 самоходных гаубиц CAESAR. Важным аспектом новых поставок является то, что гаубицы будут производиться во Франции, и они не будут представлять собой образцов из французского флота CAESAR. Об этом сообщает А&С.

Лекорню добавил, что в течение ближайших недель Париж поставит Киеву шесть гаубиц CAESAR, а всего до начала 2025 года Франция намерена изготовить 72 пушки. Украина уже имеет 49 гаубиц CAESAR, которые оказались эффективными на поле боя, способствуя тактическим успехам.

"Сейчас в Украине их (гаубиц Caesar. - Ред.) есть 49, что привело к тактическим успехам. Наша инициатива направлена на производство 78 пушек Caesar в 2024 году, поощряя европейцев и наших союзников к совместному финансированию", - сказал он.

Министр призвал к совместному финансированию инициативы по производству 78 гаубиц в 2024 году и выразил надежду на поддержку европейских стран и союзников. Также в четверг планируется объявить о создании "артиллерийской коалиции" с участием Франции и США с целью усиления оборонных возможностей Украины.

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