Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
НАПК составил еще один протокол на руководителя Конституционного Суда Сергея Головатого и предупреждает, что он может быть уволен с должности

В НАПК сообщают, что составили протокол на исполняющего обязанности главы Конституционного Суда Сергея Головатого и говорят, что его могут уволить, но не объясняют детали.

Высший совет правосудия объявил конкурс на должность главы ГСА, однако вокруг вопроса, кто будет отбирать главу ГСА, развернулась настоящая битва

Члены Высшего совета правосудия пытались сформировать разный состав группы, которая будет отбирать главу ГСА, однако победило предложение главы ВСП.

Кабмин утвердил порядок выплаты денежной компенсации членам семей погибших военнослужащих и полицейских за неиспользованные дни отпусков

Стало известно, по каким основаниям членам семей погибших военнослужащих и полицейских могут отказать в компенсации.

От «столицы-планеты инвестиций» до НАПК с зарплатой более 2 млн в год, - как строил карьеру кандидат на главу НАПК Александр Стародубцев

Жена кандидата на председателя НАПК Елена Стародубцева работала в государственном предприятии «Прозорро», которым занималось Министерство экономики, в период, когда ее муж возглавлял департамент регулирования публичных закупок Министерства.

Высший совет правосудия прекратил отставку двух судей, подозреваемых в коллаборационистской деятельности

Бывшие украинские судьи Тамара Мищенко и Наталья Купавская стали судьями так называемого «Запорожского областного суда».

  1. В мире

Франция планирует передать Украине 78 гаубиц Caesar

16:42, 18 января 2024
В ближайшие недели Украина получит 6 гаубиц Caesar, а в течение года - еще 72.
Франция планирует передать Украине 78 гаубиц Caesar
Источник фото: Милитарный
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню сообщил, что Украина вскоре получит 78 самоходных гаубиц CAESAR. Важным аспектом новых поставок является то, что гаубицы будут производиться во Франции, и они не будут представлять собой образцов из французского флота CAESAR. Об этом сообщает А&С.

Лекорню добавил, что в течение ближайших недель Париж поставит Киеву шесть гаубиц CAESAR, а всего до начала 2025 года Франция намерена изготовить 72 пушки. Украина уже имеет 49 гаубиц CAESAR, которые оказались эффективными на поле боя, способствуя тактическим успехам.

"Сейчас в Украине их (гаубиц Caesar. - Ред.) есть 49, что привело к тактическим успехам. Наша инициатива направлена на производство 78 пушек Caesar в 2024 году, поощряя европейцев и наших союзников к совместному финансированию", - сказал он.

Министр призвал к совместному финансированию инициативы по производству 78 гаубиц в 2024 году и выразил надежду на поддержку европейских стран и союзников. Также в четверг планируется объявить о создании "артиллерийской коалиции" с участием Франции и США с целью усиления оборонных возможностей Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео