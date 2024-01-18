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  1. У світі

Франція планує передати Україні 78 гаубиць Caesar

16:42, 18 січня 2024
В найближчі тижні Україна отримає 6 гаубиць Caesar, а протягом року – ще 72.
Франція планує передати Україні 78 гаубиць Caesar
Джерело фото: Мілітарний
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Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню повідомив, що Україна невдовзі отримають 78 самохідних гаубиць CAESAR. Важливим аспектом нових поставок є те, що гаубиці будуть вироблятися у Франції, і вони не будуть представляти собою зразків з французького флоту CAESAR. Про це повідомляє А&С.

Лекорню додав, що протягом найближчих тижнів Париж поставить Києву шість гаубиць CAESAR, а загалом до початку 2025 року Франція має намір виготовити 72 гармати. Україна вже має 49 гаубиць CAESAR, які виявилися ефективними на полі бою, сприяючи тактичним успіхам.

«Наразі в Україні їх (гаубиць Caesar. – Ред.) є 49, що призвело до тактичних успіхів. Наша ініціатива спрямована на виробництво 78 гармат Caesar у 2024 році, заохочуючи європейців і наших союзників до спільного фінансування», – сказав він.

Міністр закликав до спільного фінансування ініціативи з виробництва 78 гаубиць у 2024 році та висловив надію на підтримку європейських країн і союзників. Також в четвер планується оголосити про створення «артилерійської коаліції» з участю Франції і США з метою підсилення оборонних можливостей України.

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