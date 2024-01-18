В московском аэропорту Внуково объявили план «Ковер» из-за угрозы «прилетов»

План «Ковер» объявили в московском аэропорту Внуково и в двух военных аэродромах Ермолино и Кубинка.

Источник фото: novynarnia

В четверг, 18 января, в московском аэропорту Внуково был объявлен план «Ковер», который привел к приостановке приема и отправки самолетов. Как сообщают российские СМИ, это решение было принято из-за угрозы возможного поражения самолетов или нарушения границы российской федерации.

Аэропорт Внуково закрыт для вылетов и прилетов, и отправление самолетов задерживается до 12:30.

Отметим, что эта ограничительная мера также касается других аэропортов в россии. Предлагается самолетам выбрать другие гавани для посадки.

Сайт аэропорта Внуково сообщает о задержках рейсов примерно на час, а также о временном удержании самолетов, которые планировали вылететь из москвы в ближайшее время. Также следует отметить, что план «Ковер» был объявлен на двух военных аэродромах в россии - в Ермолино Калужской области и аэродроме Кубинка в московской области.

Источник фото: Телеграм-каналы

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