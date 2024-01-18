Голосовал за передачу в аренду земли своему работодателю: депутату сельсовета назначили штраф, но он подал апелляцию

Апелляционный суд подтвердил законность постановления суда первой инстанции, поэтому депутату придется заплатить 4250 гривен штрафа.

Хмельницкий апелляционный суд подтвердил законность постановления Старосинявского районного суда, которым депутат поселкового совета признан виновным в нарушении требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Следовательно, он должен оплатить 4250 гривен штрафа. Об этом сообщает пресс-служба апелляционного суда.

Как сообщается, 5 октября 2021 года на заседании сессии Старосинявского сельсовета при рассмотрении вопросов «Об утверждении документации по землеустройству», «Об утверждении проекта землеустройства по отводу земельного участка в аренду» депутат не сообщил сессии о реальном конфликте интересов и проголосовал за утверждение документации по землеустройству и передаче в аренду земельных участков ООО «Хмельницкое», обособленное подразделение которого возглавляет.

Защитник депутата подал апелляционную жалобу – просил отменить постановление местного суда и закрыть производство по делу в связи с отсутствием происшествия и состава административного правонарушения. Среди прочего отметил, что факт нахождения депутата в трудовых отношениях с ООО «Хмельницкое» не является доказательством наличия у него частного интереса и что его вина в совершении инкриминируемых правонарушений не доказана.

ХАС обратил внимание, что подзащитный апеллянта – директор филиала ООО «Хмельницкое», также являющийся депутатом Старосинявского сельсовета. Поэтому на него распространяются нормы Законов Украины «О местном самоуправлении в Украине» и «О предотвращении коррупции».

Поскольку на время голосования он возглавлял обособленное структурное подразделение ООО «Хмельницкое», то имел прямой частный интерес – имущественный интерес, связанный с получением заработной платы от этого общества, а также неимущественный интерес, связанный с прямой и/или косвенной заинтересованностью в улучшении работы общества, увеличении его доходов, росте экономических показателей и т.д., среди прочего и путем пользования земельными участками по договорам аренды, которые были заключены или могли быть заключены на основании решений Старосинявского сельсовета от 5 октября 2021 года.

«При этом конфликт интересов при голосовании «За» указанные решения заключался в противоречии между его представительными полномочиями, выражающимися в необходимости участвовать в голосовании объективно и беспристрастно, и частным интересам [директора филиала], который использовал при этом свои полномочия депутата Старосинявской сельсовета», – отметил апелляционный суд.

По мнению ХАС, суд первой инстанции по достоинству оценил исследованные доказательства и пришел к правильному выводу о доказанности вины депутата местного совета в совершении административных правонарушений, предусмотренных частями 1, 2 статьи 172-7 КУоАП – несообщение лицом в установленных законом случаях и порядке о наличии у него реального конфликта интересов и совершение действий в условиях реального конфликта интересов, поэтому отклонил апелляционную жалобу его защитника.

С постановлением апелляционного суда по делу №684/361/23 можно ознакомиться в ЕГРСР.

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