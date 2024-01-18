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Голосовал за передачу в аренду земли своему работодателю: депутату сельсовета назначили штраф, но он подал апелляцию

15:08, 18 января 2024
Апелляционный суд подтвердил законность постановления суда первой инстанции, поэтому депутату придется заплатить 4250 гривен штрафа.
Голосовал за передачу в аренду земли своему работодателю: депутату сельсовета назначили штраф, но он подал апелляцию
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Хмельницкий апелляционный суд подтвердил законность постановления Старосинявского районного суда, которым депутат поселкового совета признан виновным в нарушении требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Следовательно, он должен оплатить 4250 гривен штрафа. Об этом сообщает пресс-служба апелляционного суда.

Как сообщается, 5 октября 2021 года на заседании сессии Старосинявского сельсовета при рассмотрении вопросов «Об утверждении документации по землеустройству», «Об утверждении проекта землеустройства по отводу земельного участка в аренду» депутат не сообщил сессии о реальном конфликте интересов и проголосовал за утверждение документации по землеустройству и передаче в аренду земельных участков ООО «Хмельницкое», обособленное подразделение которого возглавляет.

Защитник депутата подал апелляционную жалобу – просил отменить постановление местного суда и закрыть производство по делу в связи с отсутствием происшествия и состава административного правонарушения. Среди прочего отметил, что факт нахождения депутата в трудовых отношениях с ООО «Хмельницкое» не является доказательством наличия у него частного интереса и что его вина в совершении инкриминируемых правонарушений не доказана.

ХАС обратил внимание, что подзащитный апеллянта – директор филиала ООО «Хмельницкое», также являющийся депутатом Старосинявского сельсовета. Поэтому на него распространяются нормы Законов Украины «О местном самоуправлении в Украине» и «О предотвращении коррупции».

Поскольку на время голосования он возглавлял обособленное структурное подразделение ООО «Хмельницкое», то имел прямой частный интерес – имущественный интерес, связанный с получением заработной платы от этого общества, а также неимущественный интерес, связанный с прямой и/или косвенной заинтересованностью в улучшении работы общества, увеличении его доходов, росте экономических показателей и т.д., среди прочего и путем пользования земельными участками по договорам аренды, которые были заключены или могли быть заключены на основании решений Старосинявского сельсовета от 5 октября 2021 года.

«При этом конфликт интересов при голосовании «За» указанные решения заключался в противоречии между его представительными полномочиями, выражающимися в необходимости участвовать в голосовании объективно и беспристрастно, и частным интересам [директора филиала], который использовал при этом свои полномочия депутата Старосинявской сельсовета», – отметил апелляционный суд.

По мнению ХАС, суд первой инстанции по достоинству оценил исследованные доказательства и пришел к правильному выводу о доказанности вины депутата местного совета в совершении административных правонарушений, предусмотренных частями 1, 2 статьи 172-7 КУоАП – несообщение лицом в установленных законом случаях и порядке о наличии у него реального конфликта интересов и совершение действий в условиях реального конфликта интересов, поэтому отклонил апелляционную жалобу его защитника.

С постановлением апелляционного суда по делу №684/361/23 можно ознакомиться в ЕГРСР.

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