У США суд заборонив продаж двох моделей Apple Watch

Apple відключить функцію вимірювання рівня кисню в крові Apple Watch, через патентну суперечку.

Джерело фото: gagadget.com

Компанія Apple прийняла рішення тимчасово вимкнути функцію вимірювання рівня кисню в крові на своїх нових моделях годинників Apple Watch у зв'язку із патентною суперечкою з Masimo, щоб уникнути заборони на їх імпорт та продаж у США.

За інформацією AP, у середу, 17 січня, федеральний апеляційний суд вирішив відновити заборону на продаж годинників Apple Watch Series 9 і Apple Watch Ultra 2 у США, поки він розглядає патентний спір.

У відповідь на це рішення, Apple повідомила, що з четверга, 18 січня, вимкне функцію моніторингу кисню в крові для споживачів, які придбають годинники цих моделей у США. Це рішення було ухвалено після відмови суду продовжити термін дії постанови, яка дозволяла годинникам залишатися в продажу протягом суперечки щодо прав на деякі технології.

Варто відзначити, що ця патентна суперечка і заборона на продаж можуть суттєво вплинути на річний обсяг продажів Apple, оскільки моделі Apple Watch Series 9 та Ultra 2 є популярними серед споживачів.

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