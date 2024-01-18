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Вища рада правосуддя припинила відставку двох суддів, яких підозрюють у колабораційній діяльності

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Вища рада правосуддя припинила відставку двох суддів, яких підозрюють у колабораційній діяльності

12:47, 18 січня 2024
Колишні українські судді Тамара Міщенко та Наталія Купавська стали суддями так званого «Запорізького обласного суду».
Вища рада правосуддя припинила відставку двох суддів, яких підозрюють у колабораційній діяльності
Судді у відставці Наталія Купавська та Тамара Міщенко
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Вища рада правосуддя 18 січня 2024 року припинила відставку колишніх суддів Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Тамари Міщенко та Наталії Купавської.

Нагадаємо, що як повідомляла «Судово-юридична газета» 1 серпня 2022 року ЗМІ розповсюдили відео, на якому дві судді Мелітопольського міськрайонного суду у відставці — Наталя Купавська та Тамара Міщенко, беруть участь у діяльності так званого «Мелитопольского государственного университета им. А. Макаренко», який був створений окупаційною владою у Мелітополі на базі навчальних закладів цього міста.

Судді Мелітопольського міськрайонного суду Тамара Міщенко і Наталя Купавська були звільнені у відставку 14 вересня 2021 року.

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У 2023 році від громадської організації «Автомайдан» та від колективу Мелітопольського міськрайонного суду у Раду правосуддя надійшли звернення щодо можливої причетності суддів у відставці Тамари Міщенко та Наталі Купавської до колабораційної діяльності.

Зокрема, колектив суддів Мелітопольського міськрайонного суду у своєму зверненні від 12 липня 2023 року попросив зупинити Тамарі Міщенко та Наталі Купавської виплату щомісячного довічного грошового утримання у зв’язку із співпрацею із окупаційною адміністрацією, а саме за те, що вони зайняли посади викладачів у створеному у Мелітополі «університеті».

Крім того, 27 вересня 2023 року указом президента РФ Тамара Міщенко і Наталя Купавська були призначені суддями так званого «Запорожского областного суда». Тамара Міщенко стала заступником голови «суду» з розгляду кримінальних справ, а Наталя Купавськазаступником голови «суду» з розгляду цивільних справ.

Таким чином, фактично було отримане підтвердження отримання Тамарою Міщенко і Наталією Купавською громадянства РФ.

Також Державне бюро розслідувань ще 15 серпня 2022 року розпочало розслідування щодо суддів у відставці за ч. 2 ст. 111 (державна зрада в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу.

При цьому Пенсійний фонд з 1 серпня 2022 року припинив виплату довічного грошового утримання судді Наталі Купавської, а з 1 жовтня 2022 року і Тамарі Міщенко.  Відповідне рішення Пенсійний фонд прийняв на підставі листів від ДБР.

У підсумку, 18 січня Вища рада правосуддя одноголосно вирішила припинити відставку Тамари Міщенко та Наталі Купавської у зв’язку з набуттям ними громадянства іншої держави.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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