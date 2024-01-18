Вища рада правосуддя припинила відставку двох суддів, яких підозрюють у колабораційній діяльності

Колишні українські судді Тамара Міщенко та Наталія Купавська стали суддями так званого «Запорізького обласного суду».

Судді у відставці Наталія Купавська та Тамара Міщенко

Вища рада правосуддя 18 січня 2024 року припинила відставку колишніх суддів Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Тамари Міщенко та Наталії Купавської.

Нагадаємо, що як повідомляла «Судово-юридична газета» 1 серпня 2022 року ЗМІ розповсюдили відео, на якому дві судді Мелітопольського міськрайонного суду у відставці — Наталя Купавська та Тамара Міщенко, беруть участь у діяльності так званого «Мелитопольского государственного университета им. А. Макаренко», який був створений окупаційною владою у Мелітополі на базі навчальних закладів цього міста.

Судді Мелітопольського міськрайонного суду Тамара Міщенко і Наталя Купавська були звільнені у відставку 14 вересня 2021 року.

Рада суддів України ще у 2022 році прийняла рішення відкликати подання щодо присвоєння Наталі Купавської почесного звання “Заслужений юрист України”

У 2023 році від громадської організації «Автомайдан» та від колективу Мелітопольського міськрайонного суду у Раду правосуддя надійшли звернення щодо можливої причетності суддів у відставці Тамари Міщенко та Наталі Купавської до колабораційної діяльності.

Зокрема, колектив суддів Мелітопольського міськрайонного суду у своєму зверненні від 12 липня 2023 року попросив зупинити Тамарі Міщенко та Наталі Купавської виплату щомісячного довічного грошового утримання у зв’язку із співпрацею із окупаційною адміністрацією, а саме за те, що вони зайняли посади викладачів у створеному у Мелітополі «університеті».

Крім того, 27 вересня 2023 року указом президента РФ Тамара Міщенко і Наталя Купавська були призначені суддями так званого «Запорожского областного суда». Тамара Міщенко стала заступником голови «суду» з розгляду кримінальних справ, а Наталя Купавська – заступником голови «суду» з розгляду цивільних справ.

Таким чином, фактично було отримане підтвердження отримання Тамарою Міщенко і Наталією Купавською громадянства РФ.

Також Державне бюро розслідувань ще 15 серпня 2022 року розпочало розслідування щодо суддів у відставці за ч. 2 ст. 111 (державна зрада в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу.

При цьому Пенсійний фонд з 1 серпня 2022 року припинив виплату довічного грошового утримання судді Наталі Купавської, а з 1 жовтня 2022 року і Тамарі Міщенко. Відповідне рішення Пенсійний фонд прийняв на підставі листів від ДБР.

У підсумку, 18 січня Вища рада правосуддя одноголосно вирішила припинити відставку Тамари Міщенко та Наталі Купавської у зв’язку з набуттям ними громадянства іншої держави.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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