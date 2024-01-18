Вища рада правосуддя припинила відставку двох суддів, яких підозрюють у колабораційній діяльності

Вища рада правосуддя 18 січня 2024 року припинила відставку колишніх суддів Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Тамари Міщенко та Наталії Купавської.
Нагадаємо, що як повідомляла «Судово-юридична газета» 1 серпня 2022 року ЗМІ розповсюдили відео, на якому дві судді Мелітопольського міськрайонного суду у відставці — Наталя Купавська та Тамара Міщенко, беруть участь у діяльності так званого «Мелитопольского государственного университета им. А. Макаренко», який був створений окупаційною владою у Мелітополі на базі навчальних закладів цього міста.
Судді Мелітопольського міськрайонного суду Тамара Міщенко і Наталя Купавська були звільнені у відставку 14 вересня 2021 року.
Рада суддів України ще у 2022 році прийняла рішення відкликати подання щодо присвоєння Наталі Купавської почесного звання “Заслужений юрист України”
У 2023 році від громадської організації «Автомайдан» та від колективу Мелітопольського міськрайонного суду у Раду правосуддя надійшли звернення щодо можливої причетності суддів у відставці Тамари Міщенко та Наталі Купавської до колабораційної діяльності.
Зокрема, колектив суддів Мелітопольського міськрайонного суду у своєму зверненні від 12 липня 2023 року попросив зупинити Тамарі Міщенко та Наталі Купавської виплату щомісячного довічного грошового утримання у зв’язку із співпрацею із окупаційною адміністрацією, а саме за те, що вони зайняли посади викладачів у створеному у Мелітополі «університеті».
Крім того, 27 вересня 2023 року указом президента РФ Тамара Міщенко і Наталя Купавська були призначені суддями так званого «Запорожского областного суда». Тамара Міщенко стала заступником голови «суду» з розгляду кримінальних справ, а Наталя Купавська – заступником голови «суду» з розгляду цивільних справ.
Таким чином, фактично було отримане підтвердження отримання Тамарою Міщенко і Наталією Купавською громадянства РФ.
Також Державне бюро розслідувань ще 15 серпня 2022 року розпочало розслідування щодо суддів у відставці за ч. 2 ст. 111 (державна зрада в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу.
При цьому Пенсійний фонд з 1 серпня 2022 року припинив виплату довічного грошового утримання судді Наталі Купавської, а з 1 жовтня 2022 року і Тамарі Міщенко. Відповідне рішення Пенсійний фонд прийняв на підставі листів від ДБР.
У підсумку, 18 січня Вища рада правосуддя одноголосно вирішила припинити відставку Тамари Міщенко та Наталі Купавської у зв’язку з набуттям ними громадянства іншої держави.
Автор: В’ячеслав Хрипун
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