Зарегистрирована петиция о присвоении Героя Украины погибшему на войне против рф председателю суда Анатолию Нагорному

Председатель Веселовского райсуда Запорожской области Анатолий Нагорный погиб во время выполнения боевого задания.

Фото: sh.zp.court.gov.ua

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На сайте Офиса Президента зарегистрирована петиция о присвоении звания Героя Украины (посмертно) погибшему на войне против рф председателю Веселовского райсуда Запорожской области Анатолию Нагорному. Об этом сообщил Шевченковский районный суд г. Запорожья.

Напомним, председатель Веселовского районного суда Запорожской области Анатолий Нагорный, защищая страну от российской агрессии, погиб 16 ноября 2023 года.

«В октябре 2002 года Анатолий Александрович был избран судьей Веселовского районного суда Запорожской области, в котором проработал 20 лет. После полномасштабного вторжения россии был откомандирован в Жовтневый районный суд г.Днепра.

Ушел добровольцем в Гвардию наступления «Стальная граница». После прохождения начального обучения в Центре подготовки был назначен инспектором пограничной службы 2 категории – наводчик-оператор 2 отделения инспекторов пограничной службы третьей пограничной в/ч 1551.

16 ноября 2023 года Анатолий Александрович погиб в с.Сергеевка Луганской области в прямом столкновении с врагом, получив взрывную травму, несовместимую с жизнью.

Коллектив суда обращается с просьбой поддержать петицию о присвоении звания Героя Украины (посмертно) храброму защитнику нашей Родины – Анатолию Александровичу Нагорному, героически погибшему при выполнении боевого задания.

Вечная память и честь Герою! Слава Украине!», - говорится в сообщении.

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