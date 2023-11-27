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Местные государственные администрации на территориях восстановления могут получать дополнительные средства из местных бюджетов на оплату труда работников до 100% от размера фонда оплаты труда.

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Теперь коррупционеров называют нарушителями, - НАПК обновило главную страницу сайта.

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Предлагаются изменения в УК, УПК и ГПК в части применения электронных средств контроля, которые отслеживают выполнение обидчиком требований ограничительных предписаний и ограничительных мер, а также запреты приближаться к потерпевшему.

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Строительство объекта с отклонением от утвержденного и согласованного проекта в части высотности, пожарных и инсоляционных требований не допускается – позиция ВС.

  1. В Украине

На войне погиб председатель Веселовского райсуда Запорожской области Анатолий Нагорный

08:18, 27 ноября 2023
Судья Анатолий Нагорный погиб на Купянском направлении.
На войне погиб председатель Веселовского райсуда Запорожской области Анатолий Нагорный
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15 ноября, защищая Украину, погиб председатель Веселовского районного суда Запорожской области Анатолий Александрович Нагорный. Об этом сообщил официальный сайт РСУ.

«Жгучая боль и горькая грусть наполнила сердца коллег.

После полномасштабного вторжения россии, покинув дом, он пошел добровольцем в ряды ВСУ, несмотря на то, что был откомандирован в Жовтневый суд г. Днепра.

15 ноября 2023 года он погиб на Купянском направлении, до конца выполняя свой профессиональный и нравственный долг. Семья до последнего верила, что произошла ошибка, но тело защитника удалось вывезти с поля боя.

Совет судей Украины, коллеги, все, кто знал Анатолия Александровича, выражают глубокое соболезнование семье, близким и друзьям по поводу преждевременной гибели земляка и героя, человека, для которого Украина и ее независимость были превыше всего», - говорится в сообщении.

Редакция «Судебно-юридической газеты» выражает искренние соболезнования семье и близким Анатолия Александровича.

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