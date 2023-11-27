На войне погиб председатель Веселовского райсуда Запорожской области Анатолий Нагорный

Судья Анатолий Нагорный погиб на Купянском направлении.

15 ноября, защищая Украину, погиб председатель Веселовского районного суда Запорожской области Анатолий Александрович Нагорный. Об этом сообщил официальный сайт РСУ.

«Жгучая боль и горькая грусть наполнила сердца коллег.

После полномасштабного вторжения россии, покинув дом, он пошел добровольцем в ряды ВСУ, несмотря на то, что был откомандирован в Жовтневый суд г. Днепра.

15 ноября 2023 года он погиб на Купянском направлении, до конца выполняя свой профессиональный и нравственный долг. Семья до последнего верила, что произошла ошибка, но тело защитника удалось вывезти с поля боя.

Совет судей Украины, коллеги, все, кто знал Анатолия Александровича, выражают глубокое соболезнование семье, близким и друзьям по поводу преждевременной гибели земляка и героя, человека, для которого Украина и ее независимость были превыше всего», - говорится в сообщении.

Редакция «Судебно-юридической газеты» выражает искренние соболезнования семье и близким Анатолия Александровича.