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  1. В Украине

На Волыни мужчина поджег себя посреди города

10:46, 27 ноября 2023
На Волыни 65-летний мужчина совершил самоподжог в городе Владимир.
На Волыни мужчина поджег себя посреди города
Источник фото: volynnews
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Во Владимире, что в Волынской области, мужчина совершил самоподжог на одной из улиц города. По информации издания "Твой Владимир", мужчина получил серьезные ожоги и травмы от огня, в результате чего скончался на месте.

Инцидент произошел около 22:00 на улице в городе Владимир. К сожалению, мужчину не смогли спасти от полученных тяжелых травм.

После получения сообщения об инциденте на место происшествия выехали специальные службы. Дальнейшие обстоятельства выясняют правоохранительные органы. По имеющейся информации, мужчине на момент трагедии было 65 лет.

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