На Волыни мужчина поджег себя посреди города

На Волыни 65-летний мужчина совершил самоподжог в городе Владимир.

Источник фото: volynnews

Во Владимире, что в Волынской области, мужчина совершил самоподжог на одной из улиц города. По информации издания "Твой Владимир", мужчина получил серьезные ожоги и травмы от огня, в результате чего скончался на месте.

Инцидент произошел около 22:00 на улице в городе Владимир. К сожалению, мужчину не смогли спасти от полученных тяжелых травм.

После получения сообщения об инциденте на место происшествия выехали специальные службы. Дальнейшие обстоятельства выясняют правоохранительные органы. По имеющейся информации, мужчине на момент трагедии было 65 лет.

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