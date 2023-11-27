На Волині чоловік підпалив себе посеред міста

На Волині 65-річний чоловік скоїв самопідпал у місті Володимир.

Джерело фото: volynnews

У Володимирі, що у Волинській області, чоловік скоїв самопідпал на одній із вулиць міста. За інформацією видання «Твій Володимир», чоловік отримав серйозні опіки та травми від вогню, внаслідок чого помер на місці.

Інцидент трапився близько 22:00 на вулиці у місті Володимир. На жаль, чоловіка не змогли врятувати від отриманих тяжких травм.

Після отримання повідомлення про інцидент на місце події виїхали спеціальні служби. Подальші обставини з'ясовують правоохоронні органи. За наявною інформацією, чоловіку на момент трагедії було 65 років.

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