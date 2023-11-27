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Киевлян предупреждают об опасных погодных условиях: куда обращаться в случае непредвиденных обстоятельств

08:00, 27 ноября 2023
В Киеве ожидаются порывы ветра от 17 до 25 м/с.
Киевлян предупреждают об опасных погодных условиях: куда обращаться в случае непредвиденных обстоятельств
Источник фото: stopcor
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Укргидрометцентр предупреждает об опасных погодных условиях, которые ожидаются в Киеве в понедельник, 27 ноября. По данным синоптиков, ожидаются порывы северо-западного ветра, которые могут достигать скорости от 17 до 25 м/с, - сообщили в КГГА.

Прогнозируется, что ночью и утром порывы ветра будут достигать 25 м/с, что соответствует II уровню опасности (оранжевый). Днем прогнозируются порывы ветра меньшей интенсивности - 17-22 м/с (І уровень опасности, желтый).

Кроме того, синоптики предупреждают об ожидаемых осадках в виде значительного снега, снежных заносов и гололеда на дорогах.

Эксперты отмечают необходимость соблюдать меры во время сильного ветра. Рекомендуется плотно закрывать окна, убрать с балконов предметы, которые могут выброситься, избегать мест вблизи рекламных щитов, линий электропередачи и больших деревьев. Также водителям советуют воздерживаться от парковки возле таких мест.

Если упало дерево или сломались ветви необходимо звонить в аварийно-диспетчерскую службу "Киевзеленстроя" по телефону: 0442724018.

При падении деревьев или веток можно вызвать спасателей: 101 или 0444303713 (телефон КАРС).

При травмировании людей немедленно звоните 103.

При неисправности светофорных объектов или дорожных знаков обращайтесь по номерам: 0442783540 или 0504398366.

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