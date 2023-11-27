Как уберечь ребенка в интернете во время онлайн-обучения: советы

В киберполиции родителям дали советы как обезопасить школьника во время провождения времени в виртуальном пространстве.

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За последние годы онлайн-образование стало неотъемлемой частью учебного процесса для многих украинских школьников. Однако с этим связаны вопросы безопасности детей в интернете, которые являются актуальными для родителей, особенно во время онлайн-обучения. В киберполиции дают советы, как защитить учеников во время занятий в виртуальном пространстве.

Антивирусное программное обеспечение

Рекомендуется устанавливать на гаджетах, которые использует ваш школьник, антивирусное программное обеспечение и постоянно обновлять его.

Создание отдельных учетных записей

Создайте отдельные учетные записи для учебных платформ, которые использует ребенок, для повышения безопасности.

Использование определенных программ

Договоритесь, что во время обучения школьник будет пользоваться только определенными учителями программами, мессенджерами и сайтами с учебным материалом.

Сознательное пользование

Объясните ребенку риски вирусов из-за установки неизвестных программ и открытия подозрительных ссылок, писем и файлов.

Сохранение личных данных

Объясните детям об опасности распространения личных данных онлайн: фотографий, номеров телефонов, адресов и т.д.

Культура этического общения

Воспитывайте ребенку культуру этического онлайн-общения, подчеркивая недопустимость агрессии и буллинга.

Осторожное отношение к новым знакомствам

Объясните детям о необходимости осторожного отношения к новым знакомствам в интернете, особенно если собеседник настойчиво пытается стать "другом".

Эти советы помогут родителям обеспечить безопасность своих детей во время онлайн-обучения и защитить их от потенциальных опасностей в виртуальном мире.

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