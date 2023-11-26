В Челябинске произошел взрыв на тракторном заводе: видео

Пожар произошел на территории трансформаторной станции, у местных пропал свет и вода.

На Челябинском тракторном заводе произошел серьезный пожар. В сети появились видео масштабного возгорания. Местные жители утверждают, что перед началом возгорания слышали взрыв, который был ощутим в дальнем радиусе от объекта, - сообщают российские Telegram-каналы.

Свидетели происшествия рассказали на то, что перед началом пожара они услышали громкий взрыв, а затем над заводом поднялось облако огня. По предварительной информации, возгорание вызвал трансформатор, который взорвался из-за короткого замыкания.

На опубликованных в сети снимках видно сильный взрыв пламени на территории завода. Отмечается, что огонь охватил площадь около 40 квадратных метров. Сейчас пожар удалось заглушить. О возможных пострадавших не сообщалось. Однако, местные жители сообщают о временных перебоях с электроэнергией и водоснабжением рядом с заводом.

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