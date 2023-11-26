У Челябінську стався вибух на тракторному заводі: відео

Пожежа сталася на території трансформаторної станції, у місцевих зникло світло та вода.

На Челябінському тракторному заводі сталася серйозна пожежа. В мережі з'явилися відео масштабного спалаху. Місцеві жителі стверджують, що перед початком загоряння чули вибух, що був відчутний в далекому радіусі від об'єкту, – повідомляють російські Telegram-канали.

Свідки події розповіли на те, що перед початком пожежі вони почули гучний вибух, а потім над заводом піднялася хмара вогню. За попередньою інформацією, спалах викликав трансформатор, який вибухнув через коротке замикання.

На опублікованих у мережі знімках видно сильний вибух полум'я на території заводу. Зазначається, що вогонь охопив площу близько 40 квадратних метрів. Зараз пожежу вдалося заглушити. Про можливих постраждалих не повідомлялося. Проте, місцеві жителі повідомляють про тимчасові перебої з електроенергією та водопостачанням поруч із заводом.

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