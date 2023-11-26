Укрзалізниця додала місця на поїзди з заметеної Одеси

Укрзалізниця розповіла про готовність до снігоборотьби та рухом за графіком.

Джерело фото: ukrinform

У зв'язку з погіршенням погодних умов по всій території України, Укрзалізниця прийняла необхідні заходи для забезпечення безпеки та комфорту пасажирів та додала місця на потяги, – повідомили у підприємстві.

З метою забезпечення безпеки та надійності перевезень, Укрзалізниця радить уникати ризикувати подорож автотранспортом і вибирати залізничний транспорт для переміщень. Підприємство також повідомило про додаткове введення місць на потяги з Одеси, підтверджуючи готовність залізничників до боротьби зі снігом та забезпечення руху потягів за графіком.

«Додаємо місця на поїзди з заметеної Одеси, їдемо за графіком, готові до снігоборотьби», − зазначили в УЗ.

Укрзалізниця акцентує увагу на безпеці та зручності пасажирів у непередбачуваних погодних умовах, рекомендуючи скористатися послугами залізничного транспорту для здійснення подорожей.

Нагадаємо, на трасі Одеса-Київ вже армагедон, водіїв столиці закликали не виїжджати.

На Одещині внаслідок негоди сталося 37 ДТП.

Крім того, в Одесі усі школи переводять на дистанційку через сильні снігопади.

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