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Два дні блукав горами та чекав на румунських рятувальників, проте потрапив до українських правоохоронців: історія незаконної подорожі за кордон

23:59, 26 листопада 2023
Українець два дні блукав горами та спілкувався тільки з румунськими рятувальників, проте за 3 км до кордону його знайшли українські правоохоронці.
Два дні блукав горами та чекав на румунських рятувальників, проте потрапив до українських правоохоронців: історія незаконної подорожі за кордон
Джерело фото: dpsu.gov.ua
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На горі Піп Іван Мармароський дві доби тривала пошукова операція спрямована на рятування 40-річного жителя Дніпра, який блукав сніговими горами, намагаючись знайти кордон. Його вдалося знайти о 4 годині ранку на сьогодні, оглядова група Ділового Мукачівського загону була учасником пошукової операції, – повідомляє Державна прикордонна служба України.

Пошукові дії ускладнювалися сильним сніговим покривом, поганою видимістю та обваленими деревами, що ускладнювали доступ автомобільної техніки.

Чоловіка, який був без відповідного спорядження та перебував у джинсах та кросівках, виявили за 3 кілометри від кордону. Він відмовився пояснювати мету свого перебування у горах, але згодом признався у своїх намірах незаконно потрапити у Румунію.

Чоловік сподівався на допомогу румунських рятувальників, тому зв'язався тільки з ними. Проте його знайшли українські правоохоронці, що викликало у нього обурення.

Чоловіка доправили до лікарні, його стан зараз задовільний. Прикордонники розпочали розслідування щодо незаконної подорожі українця.

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