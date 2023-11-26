Мар'яна Безугла заявила, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не надав жодного плану на 2024 рік

Мар'яна Безугла поставила ультиматум: «Якщо військове керівництво не може надати ніякого задуму на 2024 рік, то таке керівництво має піти».

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Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний не зміг представити план ведення війни на 2024 рік, – заявила заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народна депутатка від «Слуги народу» Мар'яна Безугла.

«Головнокомандувач ЗС України не зміг надати план задуму на 2024. Ні великий, ні маленький, ні асиметричний, ні симетричний. Військові просто сказали, що їм треба забирати не менше 20 тисяч громадян на місяць. Ця проблема наростала влітку, як на Ставці, так і в Парламенті при плануванні бюджету на 2024», – сказала Безугла.

На її думку, необхідний чіткий та ретельно обґрунтований план дій, про що запитувалося у головнокомандувача.

«Ми питали, під що планувати? Як ви бачите війну? Чому створення бригади, а не доукомплектування існуючих? Скільки коштуватиме бригада, нова бригада? Це ж ще нові штаби, що з бойовими підрозділами? Чи закладати кошти під ротацію і демобілізацію? Що з навчанням? Що з ротаціями? Чому в 2024 не закладена закупівля турнікетів взагалі, наприклад? Ви розумієте, що один загиблий коштує державі 15 млн грн, а турнікет типу САТ - в 10 тис раз менше? Окрім трагедії загибелі як такої», — зазначила Безугла.

Безугла уточнила, що обговорення відбувалося в закритому форматі, проте напруження поступово наростало. За її словами, «якщо військове керівництво не може надати НІЯКОГО задуму на 2024 рік, а всі їхні пропозиції щодо мобілізації зводяться до того, що треба більше людей без ЖОДНОЇ пропозиції зі змін СИСТЕМИ ЗСУ, то таке керівництво має піти».

Нагадаємо, під час Ставки Верховного Головнокомандувача йшлося про мобілізацію, демобілізацію, роботу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та військово-лікарських комісій, а також ротацію та строковиків. Зміни щодо мобілізації представлять наступного тижня, — Зеленський.

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