Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Голову Державної судової адміністрації Олексія Сальнікова рекомендовано звільнити

В діях голови ДСА щодо підбурювання до надання неправомірної вигоди суддям Верховного Суду встановили наявність дисциплінарного проступку, але його захист каже про провокацію.

Суд визнав дії інспектора з паркування, який забрав автомобіль на штрафний майданчик, незаконними та зобов’язав компенсувати водію всі витрати

Водій встиг добігти до авто перед евакуацією на штрафний майданчик, але інспектор з паркування все ж вирішив забрати автомобіль.

Сервісний центр відмовив громадянину в обміні посвідчення водія радянського зразка: рішення суду

Суд зазначив, що позивач є громадянином України, а Україна є учасником Віденської конвенції про дорожній рух 1968 року.

Масштаб застосування тяжких покарань за крадіжку мимоволі нагадує застосування «закону про 5 колосків», - судді ВС звернули увагу на проблему тлумачення ознаки «в умовах воєнного стану»

Збільшення кількості вироків з двозначного до чотиризначного числа неможливо пояснити інакше, ніж застосуванням ознаки «в умовах воєнного стану», - колегія суддів Касаційного кримінального суду ВС передала справу на Об’єднану палату.

Окрема ухвала як спосіб реагування суду на безпідставні апеляційні та касаційні скарги владного суб’єкта, - позиція Верховного Суду

Принцип неприпустимості зловживання процесуальними правами як засадничий принцип адміністративного судочинства: позиція Верховного Суду.

  1. В Україні

Мар'яна Безугла заявила, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не надав жодного плану на 2024 рік

19:46, 26 листопада 2023
Мар'яна Безугла поставила ультиматум: «Якщо військове керівництво не може надати ніякого задуму на 2024 рік, то таке керівництво має піти».
Мар'яна Безугла заявила, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не надав жодного плану на 2024 рік
Джерело фото: dsnews
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний не зміг представити план ведення війни на 2024 рік, – заявила заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народна депутатка від «Слуги народу» Мар'яна Безугла.

«Головнокомандувач ЗС України не зміг надати план задуму на 2024. Ні великий, ні маленький, ні асиметричний, ні симетричний. Військові просто сказали, що їм треба забирати не менше 20 тисяч громадян на місяць. Ця проблема наростала влітку, як на Ставці, так і в Парламенті при плануванні бюджету на 2024», – сказала Безугла.

На її думку, необхідний чіткий та ретельно обґрунтований план дій, про що запитувалося у головнокомандувача.

«Ми питали, під що планувати? Як ви бачите війну? Чому створення бригади, а не доукомплектування існуючих? Скільки коштуватиме бригада, нова бригада? Це ж ще нові штаби, що з бойовими підрозділами? Чи закладати кошти під ротацію і демобілізацію? Що з навчанням? Що з ротаціями? Чому в 2024 не закладена закупівля турнікетів взагалі, наприклад? Ви розумієте, що один загиблий коштує державі 15 млн грн, а турнікет типу САТ - в 10 тис раз менше? Окрім трагедії загибелі як такої», — зазначила Безугла.

Безугла уточнила, що обговорення відбувалося в закритому форматі, проте напруження поступово наростало. За її словами, «якщо військове керівництво не може надати НІЯКОГО задуму на 2024 рік, а всі їхні пропозиції щодо мобілізації зводяться до того, що треба більше людей без ЖОДНОЇ пропозиції зі змін СИСТЕМИ ЗСУ, то таке керівництво має піти».

Нагадаємо, під час Ставки Верховного Головнокомандувача йшлося про мобілізацію, демобілізацію, роботу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та військово-лікарських комісій, а також ротацію та строковиків. Зміни щодо мобілізації представлять наступного тижня, — Зеленський.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Калараш
    Андрій Калараш
    суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду
  • Дмитро Мальцев
    Дмитро Мальцев
    заступник голови Шевченківського районного суду міста Києва
  • Любов Хилько
    Любов Хилько
    голова Кіровоградського окружного адміністративного суду