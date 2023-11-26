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  1. В Україні

У війні з Україною росія може вийти за межі півдня та сходу – Наєв

20:18, 26 листопада 2023
В ЗСУ застерігають, що при нарощенні військового потенціалу росією Україна потребує постійної допомоги у вигляді сучасних технологій.
У війні з Україною росія може вийти за межі півдня та сходу – Наєв
Джерело фото: ТСН
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Наслідком збільшення виробництва зброї та вдосконалення технологій росією може бути вихід війни за межі півдня та сходу країни, – заявив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв в інтерв'ю ABC News.

Наєв застеріг, що якщо росія продовжить розвивати військовий потенціал, українська війна може виходити за межі регіонів сходу та півдня.

«Ми готуємося до цього. Ми будуємо оборону, мінуємо та тренуємо наші сили», – сказав він.

Генерал зазначив, що в Україні розуміють важливість наявності ресурсів, особливо в контексті взаємодії росії з «осі зла» (Північна Корея, Іран). За словами Наєва, українські сили отримують засоби протиповітряної оборони від своїх партнерів, щоб протистояти російським ресурсам.

 «Треба розуміти, що скорочення допомоги реально вдарить по нашій обороноздатності. Але ми будемо боротися тим, що є», – наголосив він.

Зазначаючи значення сучасних технологій у боротьбі, Наєв довів приклад, що для досягнення цілі, на яку раніше витрачалося 100 снарядів заради старих радянських технологій, зараз потрібно значно менше - до десяти снарядів, що підкреслює перевагу сучасних технологій у війні.

«Тому технології завжди переважають. І я ще раз підкреслю, що ця допомога для нас дуже-дуже важлива», – додав генерал.

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