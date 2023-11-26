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  1. В Украине

В войне с Украиной россия может выйти за пределы юга и востока – Наев

20:18, 26 ноября 2023
В ВСУ предостерегают, что при наращивании военного потенциала россией Украина нуждается в постоянной помощи в виде современных технологий.
В войне с Украиной россия может выйти за пределы юга и востока – Наев
Источник фото: ТСН
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Следствием увеличения производства оружия и совершенствования технологий россией может быть выход войны за пределы юга и востока страны, - заявил командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью ABC News.

Наев предостерег, что если россия продолжит развивать военный потенциал, украинская война может выходить за пределы регионов востока и юга.

"Мы готовимся к этому. Мы строим оборону, минируем и тренируем наши силы", - сказал он.

Генерал отметил, что в Украине понимают важность наличия ресурсов, особенно в контексте взаимодействия россии с "осью зла" (Северная Корея, Иран). По словам Наева, украинские силы получают средства противовоздушной обороны от своих партнеров, чтобы противостоять российским ресурсам.

 "Надо понимать, что сокращение помощи реально ударит по нашей обороноспособности. Но мы будем бороться тем, что есть", - подчеркнул он.

Отмечая значение современных технологий в борьбе, Наев привел пример, что для достижения цели, на которую раньше тратилось 100 снарядов ради старых советских технологий, сейчас нужно значительно меньше - до десяти снарядов, что подчеркивает преимущество современных технологий в войне.

"Поэтому технологии всегда преобладают. И я еще раз подчеркну, что эта помощь для нас очень-очень важна", - добавил генерал.

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