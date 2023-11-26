Польша планирует круглосуточно блокировать один из пунктов пропуска

Польша круглосуточно собирается блокировать пункт пропуска "Медика-Шегини", который ранее работал с с 10:00 до 21:00.

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Польские перевозчики, которые с 6 ноября блокируют границу с Украиной для грузовиков, с 27 ноября начнут круглосуточную блокаду пункта пропуска "Медика-Шегини". Об этом сообщил во время телемарафона представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

По его словам, согласно информации до 26 ноября блокирование движения на этом пункте пропуска проводилось с 10:00 до 21:00 по киевскому времени.

Однако он отметил, что движение грузовиков на границе со Словакией уже восстановлено, и за прошедшие сутки этим путем пересекли границу примерно 350 грузовиков.

Напомним, из-за блокады украино-польской границы начались проблемы с поставками топлива, - Минагрополитики.

Кроме того, Украина организует эвакуацию водителей грузовиков, которые заблокированы с польской стороны границы.

Владимир Зеленский прокомментировал сложную ситуацию на границе с Польшей.

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