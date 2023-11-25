Зеленський про блокаду кордону з Польщею: Треба дати трохи часу, все владнається

Президент пов'язав ситуацію на польсько-українському кордоні з «деякими політичними кроками наших сусідів».

Фото: Суспільне

Президент Володимир Зеленський прокоментував складну ситуацію на кордоні з Польщею. Як відомо, з 6 листопада на польсько-українському кордоні продовжуєься страйк перевізників Польщі. Вони вимагають скасувати транспортний безвіз для України.

За словами Президента, це сталося через "деякі політичні кроки наших сусідів", і треба "трохи часу", щоб все владналося. Про це він сказав він пресконференції Grain from Ukraine.

"Я вважаю нам треба мати дуже виважену політику. Мати план дій, за яким йти. І у нас є цей план, працює прем'єр-міністр, як на рівні МЗС, так і на рівні міністерства інфраструктури. Все це є. Я впевнений, що ми зможемо все це зробити. Я думаю, нам треба дати трішки часу нашим сусідам, все потеплішає", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, що Україна організовує евакуацію водіїв вантажівок, які заблоковані з польського боку кордону.

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