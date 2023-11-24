Україна організовує евакуацію водіїв вантажівок, які заблоковані з польського боку кордону

Україна розпочала збір даних для евакуації водіїв вантажівок.

Джерело фото: facebook.com/serhiy.derkach

У четвер, 23 листопада, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України розпочало збір даних для евакуації водіїв вантажівок, заблокованих у Польщі. Про це повідомили у пресслужбі Державної служби України з безпеки на транспорті.

«Ми кілька разів порушували питання на робочому та офіційних рівнях щодо харчування, чергування швидких, пожежних машин, належних санітарних умов – цього всього немає. Натомість і надалі бачимо повідомлення про погодження продовження протесту з боку місцевої влади. Тому будемо вивозити всіх, хто висловить таке бажання», - повідомив заступник Міністра Сергій Деркач.

За інформацією Укртрансбезпеки, українська сторона організує повернення водіїв до своїх транспортних засобів у Польщі після відновлення руху вантажних автомобілів через кордон.

У рамках роботи Штабу допомоги українським водіям, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури збирає дані про українських водіїв, які потребують евакуації до України – тут.

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