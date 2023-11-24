Украина организовывает эвакуацию водителей грузовиков, заблокированных с польской стороны границы

Украина приступила к сбору данных для эвакуации водителей грузовиков.

Источник фото: facebook.com/serhiy.derkach

В четверг, 23 ноября, Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины приступило к сбору данных для эвакуации водителей грузовиков, заблокированных в Польше. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по безопасности на транспорте.

«Мы несколько раз поднимали вопрос на рабочем и официальных уровнях относительно питания, дежурства быстрых, пожарных машин, надлежащих санитарных условий – этого всего нет. Зато и дальше видим сообщение о согласовании продолжения протеста со стороны местных властей. Поэтому будем вывозить всех, кто выразит такое желание», - сообщил заместитель Министра Сергей Деркач.

По информации Укртрансбезопасности, украинская сторона организует возвращение водителей к своим транспортным средствам в Польше после возобновления движения грузовых автомобилей через границу.

В рамках работы Штаба помощи украинским водителям, Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры собирает данные об украинских водителях, нуждающихся в эвакуации в Украину – здесь.

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