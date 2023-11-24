24 ноября – какой сегодня праздник и какие отмечают события

Сегодня, 24 ноября, Международный день системного инженера. Также в мире проходит Черная пятница.
24 ноября в церковном календаре – день памяти христианской мученицы Екатерины Александрийской.
Именины сегодня празднуют: Екатерина, Александр, Григорий, Евгений, Марк, Порфирий, Семен.
Также 24 ноября отмечается Всемирный день эволюции и Всеукраинский день логиста.
Кроме того, сегодня в противовес Черной пятнице празднуют День без закупок.
Также 24 ноября – Всемирный день информации и Всемирный день моржа.
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