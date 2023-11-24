24 листопада – яке сьогодні свято та які відзначають події

Сьогодні на противагу Чорній п'ятниці святкують День без закупів.

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Сьогодні п’ятниця, 24 листопада, Міжнародний день системного інженера. Також у світі проходить Чорна п'ятниця.

24 листопада в церковному календарі – день пам’яті християнської мучениці Катерини Олександрійської.

Іменини сьогодні святкують: Катерина, Олександр, Григорій, Євгеній, Марк, Порфирій, Семен.

Також 24 листопада відзначають Всесвітній день еволюції та Всеукраїнський день логіста.

Окрім того, сьогодні на противагу Чорній п'ятниці святкують День без закупів.

Також 24 листопада Всесвітній день інформації та Всесвітній день моржа.

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