«Слуга Народу» прийняла рішення щодо виключення з членів партії Андрія Одарченка – Олена Шуляк

Рішення було прийнято одноголосно всіма членами партії.

Джерело фото: Андрій Одарченко / Facebook

Політична партія «Слуга Народу» прийняла рішення щодо виключення з членів партії Андрія Одарченка.

Про це повідомила очільниця Олена Шуляк.

За її словами, рішення було прийнято одноголосно всіма членами у четвер, 23 листопада, на засіданні дисциплінарної комісії.

«23 листопада на засіданні дисциплінарної комісії політичної партії «Слуга Народу» всіма членами було одноголосно прийнято рішення щодо виключення з членів партії Андрія Одарченка», - написала Олена Шуляк.

Вищий антикорупційний суд на два місяці взяв під варту Одарченка. Він має право внести заставу 15 млн грн.

У НАБУ зазначили, що «це перша в історії антикорупційних органів неправомірна вигода у криптовалюті, яку вдалося задокументувати».

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