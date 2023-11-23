У ДТЕК спростували інформацію про нібито аварійні відключення в Києві

Через негоду енергетики працюють у посиленному режимі.

Мережею активно ширяться повідомлення про нібито аварійні відключення світла в Києві. У ДТЕК підкреслили, що ця інформація не відповідає дійсності.



Людям радять перевіряти інформацію та довіряти виключно офіційним джерелам.

"Інформація про аварійні відключення в Києві не відповідає дійсності.

Сьогодні частина ЗМІ, телеграм-каналів та окремих блогерів оприлюднили інформацію, ніби ДТЕК попереджає щодо аварійних відключень в столиці. Будь ласка, перевіряйте інформацію в офіційних джерелах", - йдеться у повідомленні.

У ДТЕК зазначили, що через негоду енергетики працюють у посиленому режимі.

Також у компанії наголосили, що ймовірні локальні аварії не означають, що будуть аварійні відключення у столиці.

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