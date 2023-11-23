В ДТЭК опровергли информацию о якобы аварийных отключениях в Киеве

В связи с непогодой энергетики работают в усиленном режиме.

В сети активно распространяются сообщения о якобы аварийных отключениях света в Киеве. В ДТЭК подчеркнули, что эта информация не соответствует действительности.

Людям советуют проверять информацию и доверять исключительно официальным источникам.

"Информация об аварийных отключениях в Киеве не соответствует действительности.

Сегодня часть СМИ, телеграмм-каналов и отдельных блоггеров обнародовали информацию, что ДТЭК предупреждает об аварийных отключениях в столице. Пожалуйста, проверяйте информацию в официальных источниках", – говорится в сообщении.

В ДТЭК отметили, что из-за непогоды энергетики работают в усиленном режиме.

Также в компании подчеркнули, что возможные локальные аварии не означают, что будут аварийные отключения в столице.

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