В Черкасской области ранее судимый мужчина похитил 8-летнюю девочку и угрожал изнасиловать

Уроженец рф пригласил подвезти ребенка домой, но по дороге начал оголяться и угрожать.

В Черкасской области ранее судимый уроженец рф похитил маленькую девочку и угрожал изнасиловать ее. Об этом пишет ТСН.

Как стало известно, инцидент произошел в с. Родниковка Уманского района. Там мужчина посреди улицы убедил 8-летнюю девочку сесть к нему в автомобиль. После этого он отвез ребенка за деревню, а по дороге стал оголяться.

На суде мужчина утверждал, что его поездка в эту деревню была связана с необходимостью "отремонтировать стиральную машину". Поскольку на улице был дождь, он якобы захотел только подвезти ребенка. Потом он дал ей 70 грн, потому что девочке нужно было купить тетради, и уехал. Когда он высаживал ребенка, возник конфликт с жительницей села, которая сетовала на то, что он везет чужого ребенка. Во время суда мужчина утверждал, что он невиновен.

В свою очередь девочка рассказала, что она возвращалась из магазина. Посреди улицы возле нее остановился автомобиль. Мужчина заявил, что знает ее маму и живет рядом. Он предложил подвезти девочку домой, на что она согласилась. Впоследствии он отказался останавливаться возле ее дома и вывез за село. По дороге мужчина начал показывать девочке свой половой орган. Затем он дал ребенку деньги и приказал молчать, угрожая изнасилованием. Дома девочка все рассказала маме, которая обратилась в полицию.

Суд назначил злоумышленнику 7 лет лишения свободы. Поскольку подозреваемый находился на испытательном сроке, то окончательный приговор – 8 лет тюрьмы.

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