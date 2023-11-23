На войне погиб многократный чемпион мира по кикбоксингу Сергей Лысюк

Сергей Лысюк подорвался на мине на Донбассе.

Фото: Telegram / Верховная Рада

На войне погиб чемпион мира по кикбоксингу, заслуженный мастер спорта Украины Сергей Лысюк, который защищал Украину в рядах ВСУ. Об этом сообщают в Комитете молодежи и спорта.

Он защищал страну в Донецком направлении. Выполняя боевое задание в одной из самых горячих точек Донбасса, Лысюк подорвался на мине. Врачи Днепра боролись за жизнь защитника, но травмы оказались слишком тяжелыми. К сожалению, Лысюк скончался 22 ноября.

У погибшего остались жена и сын.

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