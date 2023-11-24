ФЛП, зарегистрированные в течение года или перешедшие с упрощенной системы, представляют декларацию об имущественном положении и доходах по результатам отчетного года, в котором произошло соответствующее событие.

Налоговая служба в Кировоградской области сообщает, нужно ли подавать квартальную декларацию об имущественном состоянии новосозданному ФЛП.

Отмечается, что согласно пп. 177.5.2 НКУ физические лица – предприниматели, зарегистрированные в течение года в установленном законом порядке, либо переходят в упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности, либо перешли из упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности, представляют налоговую декларацию о имущественном положении и доходах (далее – налоговая декларация) по результатам отчетного года, в котором начата схожая деятельность либо произошел переход на (переход из) упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности.

Налогоплательщики рассчитывают и уплачивают авансовые платежи в сроки, определенные пп. 177.5.1 НКУ, которые наступят в отчетном налоговом году.

При этом налоговая декларация за базовый отчетный (налоговый) период, равный календарному году, представляется самозанятыми лицами, в том числе физическими лицами – предпринимателями до 1 мая года, следующего за отчетным, за исключением случаев, предусмотренных разделом IV НКУ (пп. 49.18). 4 НКУ).

Ранее мы писали, когда не нужно подавать декларацию о имущественном положении и доходах.

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