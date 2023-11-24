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  1. В Україні

Чи потрібно подавати квартальну декларацію про майновий стан новоствореному ФОП

08:55, 24 листопада 2023
ФОПи, які зареєстровані протягом року, або перейшли зі спрощеної системи, подають декларацію про майновий стан і доходи за результатами звітного року, в якому відбулася відповідна подія.
Чи потрібно подавати квартальну декларацію про майновий стан новоствореному ФОП
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Податкова служба у Кіровоградській області повідомляє, чи потрібно подавати квартальну декларацію про майновий стан новоствореному ФОПу

Зазначається, що відповідно до пп. 177.5.2 ПКУ фізичні особи – підприємці, які зареєстровані протягом року в установленому законом порядку, або переходять на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, або перейшли зі спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, подають податкову декларацію про майновий стан і доходи (далі – податкова декларація) за результатами звітного року, в якому розпочата така діяльність або відбувся перехід на (перехід із) спрощену систему оподаткування, обліку та звітності. Платники податку розраховують та сплачують авансові платежі у строки, визначені пп. 177.5.1 ПКУ, що настануть у звітному податковому році. 

При цьому податкова декларація за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному року, подається самозайнятими особами, в тому числі фізичними особами – підприємцями до 1 травня року, що настає за звітним, крім випадків, передбачених розділом IV ПКУ (пп. 49.18.4 ПКУ).

Раніше ми писали, коли не потрібно подавати декларацію про майновий стан і доходи. 

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