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У Держпраці розповіли, які права мають неповнолітні працівники

11:05, 24 листопада 2023
Тривалість роботи дітей залежить від віку.
У Держпраці розповіли, які права мають неповнолітні працівники
фото: freepik
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У Північно-Східному міжрегіональному управлінні Державної служби з питань праці нагадали, які права мають неповнолітні працівники. 

Зазначається, що діти, які працюють, прирівнюються у правах до дорослих, а в галузі охорони праці, робочого часу, відпусток та деяких інших умов праці користуються пільгами, встановленими законодавством України.

При прийнятті на роботу дітей з ними обов’язково укладається письмовий трудовий договір.

Тривалість роботи дітей залежить від віку. Для дітей віком від 16 до 18 років – 36 годин на тиждень, для дітей віком від 15 до 16 років (учнів віком від 14 до 15 років, які працюють в період канікул) – 24 години на тиждень.

На кожному підприємстві, в установі, організації має вестися спеціальний облік працівників, які не досягли вісімнадцяти років, із зазначенням дати їх народження.

Забороняється застосування праці дітей на важких роботах і на роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах.

Забороняється залучати дітей до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми.

Усі діти приймаються на роботу лише після попереднього медичного огляду і в подальшому, до досягнення 21 року, щороку підлягають обов’язковому медичному оглядові.

Забороняється залучати дітей до нічних, надурочних робіт і робіт у вихідні дні.

Для дітей норми виробітку встановлюються виходячи з норм виробітку для дорослих працівників пропорційно скороченому робочому часу для дітей.

Заробітна плата дітям при скороченій тривалості щоденної роботи виплачується в такому самому розмірі, як і дорослим працівникам при повній тривалості робочого часу.

Щорічні відпустки дітям надаються у зручний для них час тривалістю 31 календарний день.

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