Коли не потрібно подавати декларацію про майновий стан і доходи: роз’яснення податкової

Якщо доходи отримано виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, декларацію подавати не потрібно.

У ДПС у Дніпропетровській області пояснили, коли не потрібно подавати декларацію про майновий стан і доходи.

Зазначається, що нормами п. 179.2 ПКУ встановлено, що відповідно до цього Кодексу обов’язок платника податку на доходи фізичних осіб (далі – податок) щодо подання податкової декларації вважається виконаним і податкова декларація не подається, крім випадків, коли подання податкової декларації прямо передбачено цим Кодексом, якщо такий платник податку отримував:

доходи, у тому числі іноземні доходи, які згідно з цим Кодексом не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;

доходи виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу;

доходи від операцій продажу (обміну) майна, дарування, дохід від яких відповідно до цього Кодексу не оподатковується, оподатковується за нульовою ставкою та/або з яких при нотаріальному посвідченні договорів, за якими був сплачений податок відповідно до цього розділу;

доходи у вигляді об’єктів спадщини, які відповідно до цього розділу оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податок відповідно до п. 174.3 ПКУ.

Також податкова декларація не подається у випадках, прямо передбачених цим Кодексом.

У разі якщо платник податку зобов’язаний подавати податкову декларацію відповідно до інших положень цього Кодексу, то в ній поряд з іншими доходами зазначаються доходи, передбачені цим пунктом.

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