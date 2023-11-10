Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Конкурсна комісія з відбору нового очільника НАЗК обрала головою Метью Мюррея

Головою Конкурсної комісії з відбору нового голови НАЗК обрали Метью Мюррея, який працював як антикорупційний радник у різних урядів, зокрема, африканських країн.

У будівлі Вищого адміністративного суду Польщі «майнили» криптовалюту

У приміщенні Вищого адміністративного суду Польщі виявили криптовалютну ферму.

Кабмін пропонує скасувати відповідальність за порушення Митних правил ввезення транспорту, переданого військовим формуванням чи адміністраціям

Уряд схвалив зміни до Митного кодексу, що скасовують відповідальність за порушення правил ввезення транспорту, який передається військовим адміністраціям і правоохоронцям.

Справи ліквідованого ОАС Києва планують розкидати по іншим окружним адміністративним судам

У Верховній Раді фактично визнали, що ідея з ліквідацією ОАС міста Києва у 2022 році була не зовсім продуманою.

ВККС затвердила нову Декларацію доброчесності судді: документ

Пунктів для заповнення стало більше, а четверо членів ВККС написали окремі думки.

  1. В Україні

Синоптики прогнозують погіршення погодних умов на вихідні в Україні

18:09, 10 листопада 2023
У неділю, 12 листопада, у північних, центральних, вночі й у південних областях очікуються значні дощі, в Карпатах значний мокрий сніг.
Синоптики прогнозують погіршення погодних умов на вихідні в Україні
Зображення: freepik.com
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

На вихідні в Україні погіршаться погодні умови. Про це повідомили у ДСНС України.

Вранці та вдень 11 листопада, а також 12 листопада в Україні, крім західних областей, синоптики прогнозують пориви вітру 15-22 м/с, 12 листопада у південній частині, центральних та східних областях місцями 25 м/с.

У неділю, 12 листопада, у північних, центральних, вночі й у південних областях очікуються значні дощі, в Карпатах значний мокрий сніг.

Громадян закликають дотримуватися наступних правил:

  • усі вікна будинків необхідно щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • на вулиці триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев;
  • не паркувати поруч із деревами автотранспорт.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео