Синоптики прогнозують погіршення погодних умов на вихідні в Україні

У неділю, 12 листопада, у північних, центральних, вночі й у південних областях очікуються значні дощі, в Карпатах значний мокрий сніг.

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На вихідні в Україні погіршаться погодні умови. Про це повідомили у ДСНС України.

Вранці та вдень 11 листопада, а також 12 листопада в Україні, крім західних областей, синоптики прогнозують пориви вітру 15-22 м/с, 12 листопада у південній частині, центральних та східних областях місцями 25 м/с.

У неділю, 12 листопада, у північних, центральних, вночі й у південних областях очікуються значні дощі, в Карпатах значний мокрий сніг.

Громадян закликають дотримуватися наступних правил:

усі вікна будинків необхідно щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

на вулиці триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев;

не паркувати поруч із деревами автотранспорт.

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